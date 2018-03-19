РИАМО - 19 мар. В Москве организована доследственная проверка по сообщению о нарушении общественного порядка на борту воздушного судна, следовавшего в Гоа, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Ранее в СМИ появилась информация о нарушении одним из пассажиров общественного порядка на борту воздушного судна, следовавшего рейсом Москва - Гоа 16 марта 2018 года.

«По данному факту следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организовано проведение доследственной проверки», - говорится в сообщении.

В настоящее время следствием организован и проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.