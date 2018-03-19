РИАМО – 19 мар. Сотрудники полиции задержали мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который пришел с топором в одну из столичных школ, сообщает в понедельник РЕН ТВ.
«Он оказался отцом одной из школьниц. Когда ему сказали, что девочка уже ушла из школы, он начал размахивать топором и грозить разрубить всех», — говорится в сообщении.
Мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего.
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