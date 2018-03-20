РИАМО - 20 мар. Между Москвой и микрорайоном Железнодорожный подмосковной Балашихи во вторник начнет курсировать дополнительный пригородный поезд, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги (МЖД).

«С 20 марта между Москвой и Железнодорожным (микрорайон в Балашихе - ред.) начнет курсировать дополнительный пригородный поезд №6540. С Курского вокзала столицы он будет отправляться в 12:42, а в конечный пункт прибывать в 13:19. Новый маршрут повысит транспортную мобильность пассажиров», - говорится в сообщении.

С 14 марта железнодорожники увеличили количество пригородных поездов на Горьковском направлении. В востребованное для поездок время дополнительные поезда начали курсировать между Москвой и микрорайоном Железнодорожный, а также городом Фрязево.

Московская железная дорога просит пассажиров внимательно следить за расписанием пригородных электропоездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (http://pass.rzd.ru) и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».