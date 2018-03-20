РИАМО - 20 мар. По Перовской улице в Москве со вторника ограничат движение транспорта из-за реконструкции инженерных сетей, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

«Ограничения движения по Перовской улице в связи с реконструкцией инженерных сетей: участок Перовская улица от дома 57 до дома 59», - говорится в сообщении.

Ограничения будут действовать с 20 марта по 30 апреля круглосуточно. Особенности: две полосы с перепуском движения.