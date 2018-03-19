РИАМО - 19 мар. Министерство экологии и природопользования Московской области привлекло к ответственности предприятие из городского округа Мытищи за нарушения правил обращения с отходами, владельцу участка придется заплатить 130 тысяч рублей штрафа и ликвидировать свалку, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

О навалах коммунальных и строительных отходов в жилом микрорайоне в ведомство сообщили местные жители.

«Как сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, застройщик, как владелец участка, оштрафован на 130 тысяч рублей за нарушение природоохранного законодательства и получил предписание ликвидировать свалку. Ситуация остается на контроле Минэкологии», - говорится в сообщении.

В частности, в ходе расследования специалисты Минэкологии установили, что земельный участок, на котором организована нелегальная свалка, эксплуатируется застройщиком недвижимости ООО «Осенний квартал». Навалы отходов в виде насыпи высотой до трех метров в составе из боя бетона, асфальта и кирпича, а также древесных строительных отходов размещались на площади более 800 квадратных метров на открытом грунте.

По запросу инспекторов представители общества не смогли предоставить документацию на право размещения отходов и проведения работ на участке, что является грубым нарушением правил по обращению с отходами. Также при въезде на территорию отсутствует система видеонаблюдения, необходимая для объектов подобного типа.