РИАМО - 19 мар. Ошибку пилота признали основной причиной крушения самолета Ан-2 в подмосковной Балашихе осенью прошлого года, сообщается на сайте Межгосударственного авиационного комитета.

Второго сентября 2017 года самолет Ан-2 разбился при выполнении фигуры пилотажа на аэродроме «Черное» в Балашихе, погибли два человека. На аэродроме проходило празднование 70-летия первого полета на Ан-2.

«Наиболее вероятной причиной катастрофы самолета Ан-2 RA-35171 явился неучет командиром воздушного судна особенностей пилотирования самолета Ан-2 на больших скоростях полета <…>, что не позволило вывести воздушное судно из снижения при выполнении маневрирования с большими углами крена на предельно малой высоте полета.

Способствующими факторами явились: пилотирование ВС на режимах, выходящих за ограничения, установленные РЛЭ самолета Ан-2; выполнение маневрирования на высоте, менее установленной для выполнения демонстрационного полета над аэродромом.

По результатам расследования разработаны рекомендации по повышению безопасности полетов.