РИАМО - 19 мар. Воспитанники подмосковных детских домов приняли участие во Всероссийских соревнованиях по шахматам «Восхождение - 2018», которые прошли в Сочи, одна из участниц команды региона вошла в десятку лучших среди девочек, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Воспитанники подмосковного детского дома «Вдохновение» Артем, Илья, Сергей и Катя вернулись из Сочи, где проходили Всероссийские соревнования по шахматам «Восхождение - 2018». Команда подмосковных участников соревновалась с 48 командами со всей России. Борьба принесла свои результаты - Катя вошла в десятку лучших среди девочек, остальные участники получили дипломы», - говорится в сообщении.

В том числе, ребятам удалось совместить приятное с полезным - участие в шахматных баталиях и отдых на море.

«Домой дети Подмосковья приехали с новыми знаниями, яркими впечатлениями и желанием совершенствоваться в шахматном искусстве», - заключается в материале.