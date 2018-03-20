РИАМО (КОРОЛЕВ) - 20 мар. Депутат Мособлдумы Алла Полякова проведет прием жителей Королева во вторник с 15:00 до 17:00 в общественной приемной партии «Единая Россия», говорится в сообщении пресс-службы местного исполкома королевского местного отделения ЕР.

В Мособлдуме Полякова является председателем комитета по экологии и природопользованию, также она руководит партийным проектом «России важен каждый ребенок».

«Во вторник, 20 марта, в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» города Королева состоится прием граждан депутатом Московской областной думы Аллой Поляковой», – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, прием пройдет с 15:00 до 17:00 по адресу: Королев, улица Циолковского, дом 6/12. На прием необходимо заранее записаться по телефонам: 8(495)516-96-25 и 8(495)516-93-88.