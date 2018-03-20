РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 мар. В подмосковном Подольске во вторник отключат холодную воду в восьми домах из-за ремонтных работ, сообщается на сайте МУП «Водоканал».

«В связи с ремонтными работами на сетях водопровода 20 марта с 9:00 до 17:00 будет отключено холодное водоснабжение в Подольске по следующим адресам и объектам: улица 43 Армии, в домах №№3, 7, 11; улица Ленинградская, в домах №№24/13, 22, 22А, 18 и 12», – говорится в сообщении.

МУП «Водоканал» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.