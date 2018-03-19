РИАМО - 19 мар. Уголовное дело возбудили в Дубне по факту хищения бухгалтером 350 тысяч рублей товарищества собственников жилья «Весна» после вмешательства городской прокуратуры, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Прокуратура проверила законность решения территориального подразделения органа внутренних дел об отказе в возбуждении уголовного дела. Из материала доследственной проверки следовало, что бухгалтер ТСЖ «Весна» похитила денежные средства товарищества на общую сумму около 350 тысяч рублей. Несмотря на очевидные признаки преступления, орган полиции вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

«Прокуратура города Дубны признала данное постановление незаконным и необоснованным, отменила его и направила материал на дополнительную проверку, по результатам которой следственный отдел ОМВД России по городскому округу Дубна возбудил и расследует уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ - хищение чужого имущества, совершённое в крупном размере», - говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела находится в прокуратуре города Дубны на контроле.