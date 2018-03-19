РИАМО - 19 мар. Сотрудник Госавтоинспекции погиб в дорожно-транспортном происшествии с участием иномарки и снегоуборочной техники в Подмосковье, сообщил РИАМО в понедельник дежурный офицер регионального управления ГИБДД.

По его словам, на 51-го километре Минского шоссе водитель иномарки совершил столкновение со снегоуборочной автомашиной, стоящей на обочине.

«Погиб один человек - сотрудник ГИБДД. Он находился за рулем личной автомашины в нерабочее время», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все обстоятельства произошедшего выясняются.

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