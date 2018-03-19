РИАМО - 19 мар. Около 40 моделей примерят национальные костюмы на праздновании Навруза на ВДНХ в Москве, сообщил в понедельник руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков.

«Мы впервые показываем национальные костюмы, и будут участвовать более 40 моделей. Это будет что-то вроде показа», - сказал Сучков в интервью телеканалу «Москва 24».

Общегородское празднование Навруза пройдет в Москве 25 марта в павильоне №75 на ВДНХ с 13:00 до 20:00.

Навруз – праздник весеннего равноденствия, начало нового года у тюркоязычных и персоязычных народов. Навруз отмечают во многих зарубежных странах – Индии, Иране, Афганистане, Таджикистане, Азербайджане, Туркменистане, Киргизии, Узбекистане, Казахстане, Китае и других, а также в российских республиках – Татарстане, Башкортостане, Дагестане.