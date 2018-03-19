РИАМО – 19 мар. Генпрокуратура РФ проверила 102 сообщения о нарушениях в ходе президентских выборов, ни одно из них не может повлиять на итоговые результаты голосования, сообщает в понедельник Федеральное агентство новостей.

«Нарушений, которые бы могли оказать влияние на результаты выборов президента РФ, не зафиксировано. Указанные нарушения законодательства не оказали влияния на результаты выборов президента РФ», - отметил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

Восемнадцатого марта в России прошли выборы президента страны. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.

По итогам обработки 99,94% бюллетеней Владимир Путин получил 76,68% голосов, одержав уверенную победу. Далее следуют кандидаты Павел Грудинин (11,78%), Владимир Жириновский (5,65%), Ксения Собчак (1,68%), Григорий Явлинский (1,05%), Борис Титов (0,76%), Максим Сурайкин (0,68%) и Сергей Бабурин (0,65%).