РИАМО - 19 мар. В московском общегородском празднике «Навруз-2018» примут участие казахская, азербайджанская, узбекская и таджикская диаспоры, а также посольства зарубежных стран, сообщил в понедельник руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков.

«В Москве, как всегда, это праздник пройдет с участием очень большого количества представителей наших диаспор, а также участвуют и многие посольства. <…> Навруз относится к такой зороастрийской религиозной традиции и участвуют у нас (посольства – ред.) из стран дальнего зарубежья – это Иран, Афганистан, Турция, Албания, Македония», - сказал Сучков в интервью телеканалу «Москва 24».

Он добавил, что в празднике будут участвовать диаспоры Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана и других.

«Очень важно, чтобы на этот праздник пришли не только люди, которые знают, что такое Навруз, и знают, как его отмечать, но и представители буквально всех национальностей. И, к счастью, нам это удается», - отметил глава департамента национальной политики.

Общегородское празднование Навруза пройдет в Москве 25 марта в павильоне №75 на ВДНХ с 13:00 до 20:00.

Навруз – праздник весеннего равноденствия, начало нового года у тюркоязычных и персоязычных народов. Навруз отмечают во многих зарубежных странах – Индии, Иране, Афганистане, Таджикистане, Азербайджане, Туркменистане, Киргизии, Узбекистане, Казахстане, Китае и других, а также в российских республиках – Татарстане, Башкортостане, Дагестане.