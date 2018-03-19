РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 19 мар. Жители подмосковных Люберец попросили главу муниципалитета Владимира Ружицкого выяснить судьбу дома №5 по улице Инициативной, который якобы должны были расселить, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В понедельник глава Люберец совместно с городским прокурором Александром Саломаткиным провел личный прием граждан. Жители попросили выяснить перспективы сноса трехэтажного дома №5 по улице Инициативная и расселения жильцов из него. Дом находится на северной стороне Люберец около ж/д станции. По словам жителей, его планировали расселить, однако потом выяснилось, что расселения не будет. В данный момент там началось строительство ЖК «Облако».

«Там сейчас действительно идет стройка. Я дам поручение выяснить перспективы вашего дома, вы получите официальный ответ», – сказал Ружицкий.

По его словам, если дом подпадает под расселение, то все права жителей при расселении будут соблюдены.