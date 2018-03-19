РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 мар. В усадьбе «Ивановское» подмосковного Подольска 24 и 25 марта пройдет ежегодный фестиваль практической психологии «Мост», участники узнают о том, как помочь ребенку в посттравматической ситуации и многое другое, сообщила «РИАМО в Подольске» одна из организаторов мероприятия.

Фестиваль практической психологии «Мост-2018», в котором принимают участие психологи горокруга, проходит в Подольске на протяжении нескольких лет. Традиционно в рамках программы все желающие могут посетить бесплатные лекции по психологии, презентации, открытые уроки, мастер-классы и многое другое.

«В текущем году фестиваль будет проходить на территории усадьбы «Ивановское» 24 и 25 марта. Открытие фестиваля начнется в 11:00, после чего начнутся лекции. Так, в 11:30 состоится лекция о том, как помочь ребенку в посттравматической ситуации. Проведет занятие психолог Инна Снегирева. Также в это же время пройдет занятие «Что зашифровано в сказке», которое проведет Ольга Горбачева, и «Барабаны – способ релаксации и коммуникации», его проведет Влад Новиков», – сказала организатор.

Также в программе первого дня фестиваля мастер-класс «Первоклассные родители», круглый стол «Вызов принят», лекции о развитии навыков саморегуляции школьников, индивидуальные консультации и многое другое. Помимо этого, состоится открытый разговор о ребенке в лагере, о ранней диагностике детей с аутизмом, показ и обсуждение фильма «Эксперимент-Волна». Мероприятия будут проходить до 17:30.

Во второй день фестиваля с 11:00 до 12:15 будет проходить танцевальная терапия голосом, лекции о родительской вине и любви. В 12:30 состоится тренинг «Как сказать «Нет», не испытывая чувство вины», круглый стол «Правда и мифы о психологах», а также индивидуальное консультирование супружеских пар. Закрытие фестиваля состоится в 18:00 концертом. Принять участие смогут все желающие бесплатно.