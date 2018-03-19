РИАМО (КОРОЛЕВ) – 19 мар. Спортсменки из школы олимпийского резерва «Металлист» подмосковного Королева завоевали две золотые медали на всероссийском турнире по тхэквондо, сообщается в аккаунте комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации Королева в Instagram.

Всероссийский турнир по тхэквондо ВТФ «Юные таланты» проходил в Москве с 16 по 19 марта.

«Тхэквондисты СШОР «Металлист» показали отличные результаты. В упорной борьбе подмосковным спортсменам удалось заработать две золотые медали – первых мест добились Варвара Журавлева и Анастасия Космычева», – говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, еще три спортсмена из Королева добились третьих мест в своих весовых и возрастных категориях.