РИАМО (МЫТИЩИ) – 19 мар. В подмосковных Мытищах 22 марта на базе городской клинической больницы (МГКБ) пройдет акция «Я твой донор», принять участие в ней и сдать кровь смогут все желающие, сообщила Мытищинскому информагентству пресс-секретарь МГКБ Мария Сюткина.

«Приглашаем всех желающих граждан старше 18-ти лет принять участие в акции «Я твой донор». Забор крови будет проводиться выездной бригадой областной станции переливания крови в административном корпусе МГКБ с 9:00 до 12:00», – сказала Сюткина.

По ее словам, такие акции регулярно проводятся в Мытищах в рамках государственной программы развития добровольного донорства.

«Ваши 450 миллилитров крови для кого-то могут стать бесценными. Эта процедура совершенно безопасна и не занимает много времени. Кровь, сданная во время выездных донорских акций, поможет сохранить жизнь и здоровье десяткам пациентов подмосковных медицинских центров, маленьким и взрослым», – уточнила Сюткина.

Она также напомнила, что донором может стать дееспособный гражданин в возрасте от 18 лет, не страдающий заболеваниями сердечно-сосудистой, пищеварительной и эндокринной систем, а также инфекционными заболеваниями. Накануне сдачи крови необходимо воздержаться от жирной пищи и алкоголя. Утром в сам день акции завтрак также должен быть легким: каша на воде, чай с печеньем.