РИАМО - 19 мар. На московском общегородском празднике «Навруз-2018» впервые создадут детскую площадку с аниматорами и мастер-классами, сообщил в понедельник руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков.

«Мы впервые организуем детскую площадку. Там будут и аниматоры, и мастер-классы для детей, поэтому будет интересно», - сказал Сучков в интервью телеканалу «Москва 24».

По его словам, детская площадка будет находиться в 75-м павильоне ВДНХ, в зале А.

Общегородское празднование Навруза пройдет в Москве 25 марта в павильоне №75 на ВДНХ с 13:00 до 20:00.

Навруз – праздник весеннего равноденствия, начало нового года у тюркоязычных и персоязычных народов. Навруз отмечают во многих зарубежных странах – Индии, Иране, Афганистане, Таджикистане, Азербайджане, Туркменистане, Киргизии, Узбекистане, Казахстане, Китае и других, а также в российских республиках – Татарстане, Башкортостане, Дагестане.