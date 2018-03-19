РИАМО - 19 мар. Сотрудники полиции по району Внуково задержали подозреваемого в попытке кражи ювелирных изделий из церковной лавки в храме на западе Москвы, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

В полицию поступило сообщение о том, что в храме на Рассказовской улице сработала сигнализация. Полицейский совместно с сотрудниками одного из частных охранных предприятий задержал подозреваемого – 36-летнего ранее судимого приезжего из ближнего зарубежья.

«Установлено, что злоумышленник, отжав входную дверь, проник в храм и похитил из церковной лавки ювелирные изделия общей стоимостью 60 тысяч рублей. Однако воспользоваться похищенным он не успел, так как был задержан», - говорится в сообщении.

По факту покушения на кражу возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.