РИАМО - 19 мар. Из-за закрытия трех станций Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена с 24 по 31 марта пригородные электрички будут проезжать без остановки железнодорожную станцию «Выхино», говорится в сообщении пресс-службы ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания».

«С 05:00 24 до 05:00 31 марта 2018 года в связи с закрытием участка Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена все пригородные электропоезда Казанского направления проследуют железнодорожную станцию «Выхино» без остановки. Эта временная мера, которая поможет снизить нагрузку на одноименную станцию метрополитена и перераспределить пассажиропоток», - говорится в сообщении.

В среднем на железнодорожной станции «Выхино» в будние дни пассажиропоток составляет порядка 80 тысяч человек.

Для удобства жителей близлежащих районов ОАО «Центральная ППК» обеспечит бесплатный проезд по разовым проездным документам в направлении «туда» или «туда-обратно» от станций «Панки», «Ухтомская», «Люберцы-1», «Косино» до станций «Вешняки», «Плющево», «Перово», «Фрезер», «Новая», «Сортировочная», «Электрозаводская», Казанский вокзал.

«Для пересадки на метро и МЦК пассажиры смогут воспользоваться следующими железнодорожными станциями: «Новая» (станция метро «Авиамоторная»), «Электрозаводская» (метро «Электрозаводская»), Казанский вокзал (станция метро «Комсомольская»), «Фрезер» (станция МЦК «Андроновка»)», - перечисляется в материале.

Информация обо всех бесплатных маршрутах наземного городского транспорта, организованного на время изменения графика работы Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена, доступна на портале transport.mos.ru

Ограничения на участке от «Выхино» до «Котельников» связаны с важным этапом возведения новой линии метро – работами по сооружению перегонного тоннеля для Кожуховской линии Московского метрополитена.

Движение транспорта изменится в районе закрытых станций «фиолетовой» ветки метро Москвы>>