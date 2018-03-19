РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 19 мар. В подмосковных Люберцах после жалобы жительницы коммунальные службы убрали наледь и снег с тротуара возле дома №10 на улице Новой, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Люберец на портале «Добродел» пожаловалась на нечищеный, скользкий тротуар возле дома №10 на улице Новой. По ее словам, родители не могут пройти по тротуару с коляской и приходится идти по дороге.

«Ваше обращение, поступившее на портал «Единая книга жалоб и предложений Московской области» по вопросу ненадлежащего содержания территории у дома №10 на Новой улице, рассмотрено. В ходе проверки факты подтвердились. Работы выполнены», – ответил заместитель главы Люберец Сергей Чувашов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи вопроса исполнителю на его решение отводится восемь суток. После получения ответа жители могут подтвердить, решена ли их проблема. Если она не решена, то обращение будет снова направлено на рассмотрение.