РИАМО - 19 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил избирателей и организаторов голосования на выборах президента России в Подмосковье.

«Абсолютное большинство наших жителей проявило активную гражданскую позицию и неравнодушие к судьбе страны. Хочу сказать спасибо всем, кто нашел время и проголосовал, кто занимался организацией выборов, обеспечивал безопасность людей. Мы еще раз подтвердили, что Подмосковье идет курсом президента», — сказал Воробьев в ролике, опубликованном в его аккаунте в Instagram.

Он добавил, что за кандидата в президенты РФ Владимира Путина в Подмосковье свои голоса отдали почти 2,8 миллиона человек. Воробьев назвал это историческим результатом и отметил, что это дает стимул двигаться вперед — добиваться успехов в экономике, улучшать жизнь людей.

«С победой!» — заключил губернатор.

Восемнадцатого марта в России прошли выборы президента страны. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов. В Московской области было открыто более 4,2 тысячи избирательных участков.

После обработки 75% протоколов ТИКов в Подмосковье Владимир Путин набрал 74,49% голосов, Павел Грудинин – 12,88%, Владимир Жириновский - 5,5%, Ксения Собчак – 2,13%, Григорий Явлинский – 1,34%, Борис Титов – 0,98%. Сергей Бабурин набрал 0,71%, у Максима Сурайкина – 0,66%.