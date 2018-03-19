РИАМО - 19 мар. Этой весной на военную службу в Москве призовут более 6 тысяч человек, осенью прошлого года в столице было призвано более 6,5 тысяч новобранцев, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Главными целями на весенний призыв мы для себя ставим увеличение показателей годности, безусловно, совместно с концепцией федеральной системы подготовки граждан к военной службе, снижение числа граждан, которые не соответствуют по состоянию здоровья требованиям военной службы, как минимум до 10%, а также повышение эффективности выполнения всех мероприятий для повышения качества этой работы», - сказал замруководителя департамента здравоохранения Москвы Алексей Погонин.

По его словам, приоритетной задачей является увеличение количества здоровых призывников.

«Мы сейчас сформировали перечень медорганизаций для проведения освидетельствований, сформировали основной резервный состав врачей и других специалистов для дежурства, подключили к работе станции скорой помощи», - добавил Погонин.

По итогам осенней кампании в столице было призвано более 6,5 тысяч человек. Призыв на военную службу в Москве проводится два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Для педагогических работников – один раз в год, с 1 мая по 15 июля.