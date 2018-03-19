РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 19 мар. Жители поселения Малаховка подмосковных Люберец во время встречи с главой муниципалитета Владимиром Ружицким пожаловались на товарищество собственников жилья «Малахит» и попросили проверить законность его деятельности, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В понедельник Ружицкий совместно с городским прокурором Александром Саломаткиным провел личный прием граждан. В ходе встречи жители Малаховки рассказали о том, что ТСЖ «Малахит» незаконно развернуло деятельность на территории поселения. По их словам, не проводятся общие собрания для жильцов. Тарифы после 2013 года принимаются правлением ТСЖ незаконно. Председателя выбрали 5 лет назад, и с тех пор он не менялся.

«Я дам поручение администрации вместе с Госжилинспекцией и городской прокуратурой проверить законность работы ТСЖ «Малахит» в Малаховке», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что активисты должны провести собрание с жильцами. На нем стоит решить вопрос работы ТСЖ, запротоколировать его. На основании этого документа можно поменять председателя и правление ТСЖ.

Саломаткин попросил подготовить заявление на имя начальника УВД по вопросу работы товарищества.

«Если уже писали такое заявление, то предоставьте свою переписку в городскую прокуратуру», – добавил Саломаткин.