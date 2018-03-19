РИАМО - 19 мар. Расширенное заседание правительства Московской области под руководством губернатора Подмосковья Андрея Воробьева состоится 20 марта в 10:00, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

«В мероприятии примут участие руководители областных министерств и ведомств», - говорится в сообщении.

Кроме того, в заседании примут участие также главы муниципальных образований, связь с которыми будет поддерживаться в режиме видеоконференции.