РИАМО - 19 мар. В шести муниципалитетах Московской области из-за заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на прошлой неделе закрыли 11 групп в детских садах, также закрыты 10 классов в школах в двух муниципалитетах региона, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

В период с 9 по 16 марта 2018 года (11 неделя) на территории Московской области зарегистрировано 61239 случаев заболеваний ОРВИ, среди детей до 14 лет – 37676 случаев заболеваний ОРВИ. Зарегистрировано 25 случаев гриппа, в том числе среди детей до 14 лет – 14 случаев. Уровень заболеваемости среди совокупного населения на 11 неделе оказался ниже расчетных эпидемических пороговых величин на 14,5%.

«В связи с заболеваемостью ОРВИ закрыты 11 групп в девяти ДОУ (в Серпуховском районе, Красногорске, Химках, Лобне, Долгопрудном, Подольске) и 10 классов в четырех СОШ (в Шатуре и Электрогорске)», - говорится в сообщении.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области напоминают о мерах неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ. Жителям региона по возможности советуют сократить время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте, в местах скопления людей пользоваться масками; избегать тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например, чихают или кашляют.

Также в качестве профилактических мер Роспотребнадзор рекомендует регулярно тщательно мыть руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта; регулярно проветривать, делать влажную уборку в помещении; есть как можно больше продуктов, содержащих витамин С (клюква, брусника, лимон и другие).

Кроме того, советуют по рекомендации врача использовать препараты и средства, повышающие иммунитет; в случае появления заболевших гриппом в семье или рабочем коллективе —принимать противовирусные препараты с профилактической целью.

«При появлении признаков заболевания респираторной инфекцией обращайтесь за медицинской помощью», - подчеркивается в сообщении.

Ситуация остается на контроле управления Роспотребнадзора по Московской области.