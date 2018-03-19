РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 мар. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий на встрече с горожанами обещал одной из жительниц, что разберется с вопросом расселения ее семьи из пяти человек, они живут в однокомнатной квартире, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».
В понедельник Ружицкий совместно с городским прокурором Александром Саломаткиным провел личный прием граждан. В ходе мероприятия к ним обратилась местная жительница. Она рассказала, что ее семья живет впятером в однокомнатной муниципальной квартире. С ними проживает пожилой отец, имеющий психическое заболевание и являющийся инвалидом II группы. Он имеет право на внеочередное жилье.
«Я дам поручение разобраться в вашей ситуации сотрудникам администрации, отвечающим за вопросы имущества. Если все происходит так, как вы описываете, то вопрос решится положительно», – сказал Ружицкий.
В свою очередь Саломаткин отметил, что подобное обращение от жительницы уже поступало в городскую прокуратуру.
«Мы этот вопрос тоже возьмем на контроль», – отметил Саломаткин.
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