РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 мар. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий на встрече с горожанами обещал одной из жительниц, что разберется с вопросом расселения ее семьи из пяти человек, они живут в однокомнатной квартире, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В понедельник Ружицкий совместно с городским прокурором Александром Саломаткиным провел личный прием граждан. В ходе мероприятия к ним обратилась местная жительница. Она рассказала, что ее семья живет впятером в однокомнатной муниципальной квартире. С ними проживает пожилой отец, имеющий психическое заболевание и являющийся инвалидом II группы. Он имеет право на внеочередное жилье.

«Я дам поручение разобраться в вашей ситуации сотрудникам администрации, отвечающим за вопросы имущества. Если все происходит так, как вы описываете, то вопрос решится положительно», – сказал Ружицкий.

В свою очередь Саломаткин отметил, что подобное обращение от жительницы уже поступало в городскую прокуратуру.

«Мы этот вопрос тоже возьмем на контроль», – отметил Саломаткин.