РИАМО – 19 мар. Ученые зафиксировали магнитную бурю на Земле в ночь на понедельник, она стала самой сильной в 2018 году, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«В ночь с 18 на 19 марта 2018 года была зарегистрирована самая крупная магнитная буря года. Пик бури был пройден около 2 часов ночи по московскому времени», — говорится в сообщении.

Геомагнитный шторм оказался немного сильнее, чем ученые предполагали ранее. Северные сияния в этот раз были видны в более южных широтах, чем обычно.

Ранее синоптики сообщали, что в этом году на Земле произойдет до 35 магнитных бурь.