РИАМО - 19 мар. Показатель заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Подмосковье был зафиксирован ниже эпидемиологического порога на 14,5% на прошедшей неделе, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

В период с 9 по 16 марта 2018 года (11 неделя) на территории Московской области зарегистрировано 61239 случаев заболеваний ОРВИ, среди детей до 14 лет – 37676 случаев заболеваний ОРВИ. Зарегистрировано 25 случаев гриппа, в том числе среди детей до 14 лет – 14 случаев.

«Уровень заболеваемости среди совокупного населения на 11 неделе 2018 года ниже расчетных эпидемических пороговых величин на 14,5%», - говорится в сообщении.

При этом среди детей до двух лет ниже на 47,6%. В возрастной группе от трех до шести лет показатель заболеваемости ниже на 36,3%, среди детей от семи до 14 лет ниже на 28,9%, а в возрастной группе от 15 лет и старше данный показатель ниже порогового уровня на 26,0%.

По совокупному населению превышение порогового уровня заболеваемости зарегистрировано в семи муниципальных образованиях: в Мытищах - на 62,2%, в Наро-Фоминском округе - на 24,2%, в Пушкинском районе - на 19,3%, в Звенигороде - на 18,1%, в Ивантеевке - на 16,5%, в Подольске - на 5,4%, в Орехово-Зуеве - на 3,2%.

В возрастной группе до двух лет превышение пороговых уровней отмечено в десяти муниципалитетах: в Мытищах - на 47,3%, Ивантеевке - на 43,6%, Серебряных Прудах - на 41,2%, Звенигороде - на 29,8%, Жуковском на - 26,8%, Серпуховском районе - на 25,6%, Красногорске - на 8,5%, в Орехово-Зуеве - на 7,9%, в Солнечногорском районе - на 4,7%, в Наро-Фоминском округе - на 1,4%.

Среди детей от трех до шести лет превышение порогового уровня заболеваемости зарегистрировано в четырех муниципалитетах: в Мытищах - на 47,2%, в Пушкинском районе - на 29,7%, в Звенигороде - на 26,9%, в Солнечногорском районе - на 6,7%.

Среди детей от семи до 14 лет превышение порогового уровня заболеваемости зарегистрировано в Пушкинском районе на 44,5% и в Мытищах - на 20,8%.

В возрастной группе от 15 лет и старше превышений пороговых уровней зарегистрировано в четырех муниципальных образованиях: в Мытищах - на 27,7%, в Наро-Фоминском округе - на 5,6%, в Чеховском районе - на 5,7%, в Долгопрудном - на 1,9%.

В рамках вирусологического мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов было обследовано 106 человек. Возбудители обнаружены у 33 обследованных (31,1%), из них у 12 человек обнаружена РНК риновируса (36,4%), у шести человек – РНК вируса гриппа В (18,2%), у пяти человек – РНК вируса гриппа А (H3N2) (15,2%), у четырех человек обнаружена РНК вируса парагриппа (12,1%), у четырех – РНК аденовируса (12,1%), у одного человека – РНК метапневмовируса (3,0%), еще у одного – РНК вируса гриппа А (H1N1) – 3,0%.