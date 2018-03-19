РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 мар. В подмосковном Подольске появятся знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» на 10 участках автодорог, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Решением рабочей группы комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Подольске в целях обеспечения пропускной способности улиц предлагается ограничить остановку и стоянку транспортных средств путем установки дорожных знаков «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». Стоянка будет запрещена в микрорайоне Климовск по проспекту 50-летия Октября, от улицы Заводская до Циолковского», – говорится в сообщении.

Также новые знаки планируется установить и на автодороге по улице Парковая (от перекрестка с улицы Маштакова до въезда во двор дома №39, на съезде и выезде на улицу Кирова и на участках, прилегающих к территории памятника Подольским курсантам). Также остановку запретят в микрорайоне Кузнечики на улице Академика Доллежаля (на участке от улицы Генерала Смирнова до автодороги А101), и на улице 43 Армии (от улицы Ленинградской до Красногвардейского бульвара).

В Подольске знаки, запрещающие остановку, появятся на улице Соколова (от улицы Большая Зеленовская до дома №11), на улице Караваева (от улицы Большая Зеленовская до въезда на парковку администрации) и на улице Мраморная (от дома №4 до дома №8). Помимо этого, остановку запретят на улице Советская (от Ревпроспекта до улицы Карла Маркса) и на Юбилейной площади. В микрорайоне Лаговский новые знаки установят на протяжении 350 метров на автодороге «МИС – Слащево».