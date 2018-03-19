РИАМО - 19 мар. Участники проекта «Активный гражданин» выбрали архитектурные достопримечательности, которые они хотят посетить в Дни культурного и исторического наследия в Москве, среди лидеров голосования достопримечательности ВДНХ, усадьба Остафьево и здание Исторической библиотеки в Старосадском переулке, говорится в сообщении пресс-службы проекта.

Всего в голосовании о выборе новых экскурсий в Дни культурного и исторического наследия, которые проходят ежегодно в апреле и в мае, приняли участие более 202 тысяч человек.

«По итогам голосования наибольшую поддержку горожан получили памятники архитектуры ВДНХ (проспект Мира, 119). За архитектурные красоты ВДНХ проголосовали 32,60% участников. Чаще всего экскурсию по объектам легендарного выставочного центра выбирали мужчины», - говорится в сообщении.

На втором месте – бывшая городская усадьба Вяземских-Шереметевых Остафьево в поселении Рязановское, построенная в конце XVIII века. Это место было литературным центром Москвы, где собирались знаменитые поэты Золотого века. За экскурсию в усадьбу высказались 19,64% проголосовавших. Наибольший интерес история объекта вызвала у участников голосования до 24 лет.

Жилой дом XVIII-XIX веков, расположенный по адресу: Старосадский переулок, дом 9, строение 1, — кирпичное здание, выходящее фасадом в переулок, — хорошо известная всем исследователям истории Москвы Государственная публичная историческая библиотека. За то, чтобы включить посещение легендарной «Исторички» в программу Дней культурного наследия, высказались 19,05% участников голосования. Этот вариант программы оказался популярен среди женщин, а также активных граждан от 25 до 34 лет.

Более 14% участников голосования высказались за экскурсию в городскую усадьбу Тургеневых-Боткиных в Петроверигском переулке, дом 4. В начале XIX века усадьба принадлежала И.П. Тургеневу и стала одним из блестящих литературных салонов Москвы. Здесь часто бывали Карамзин, Жуковский и другие. В то время из окон дома были видны Замоскворечье и Воробьевы Горы. Этот ответ чаще выбирали активные граждане старше 35 лет.

Список экскурсий по памятникам архитектуры постоянно пополняется. В 2016 году в него включили более чем 80 объектов культурного наследия, в том числе здание Хамовнической пожарно-полицейской части с каланчой (Комсомольский проспект, дом 16/с, строение 1) и жилой дом середины XVII века (Лаврушинский переулок, дом 17, строение 1).

В 2017 году активные граждане также принимали участие в составлении программы Дней культурного и исторического наследия. По итогам голосования, в котором приняли участие более 200 тысяч человек, впервые состоялись экскурсии «Старый собор Донского монастыря 1591-1593 годы» и «Усадьба думного дьяка Аверкия Кириллова».