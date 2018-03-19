РИАМО - 19 мар. Схему движения транспорта изменят на участке 11-й улицы Текстильщиков на юго-востоке Москвы, изменения вступят в силу с 9 апреля 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения столицы.

«Новая схема движения будет введена на участке одной из улиц Юго-Восточного округа. С 9 апреля 2018 года направление движения на участке односторонней 11-й улицы Текстильщиков будет изменено. Движение будет осуществляться в направлении от дома 8 в сторону Волжского бульвара», - говорится в сообщении.

Изменение направления движения позволит исключить транзитный проезд по этому участку, который создает неудобства жителям близлежащих домов. На подъездах к участку изменений будут установлены информационные щиты.

«ЦОДД просит автомобилистов быть предельно внимательными, следовать указаниям дорожных знаков», - заключается в сообщении.