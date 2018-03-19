РИАМО - 19 мар. В Подмосковье с 15 апреля запись в детские школы искусств региона, запись будет осуществляться в электронном виде, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«В рамках реализации приоритетного проекта правительства Московской области «Создание системы электронной записи в кружки и секции, мониторинг их загруженности» запись в организации дополнительного образования Московской области с 15 апреля 2018 года будет осуществляться на портале государственных и муниципальных услуг Московской области и портале системы дополнительного образования Московской области», – сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.

Записаться в школу искусств или художественную школу можно по ссылкам https://uslugi.mosreg.ru и dop.mosreg.ru.

В настоящее время в Московской области работают 208 учреждений дополнительного образования в сфере культуры (детские школы искусств – 121, детские музыкальные школы – 60, художественные – 18, хоровые – пять, хореографические – четыре). В них обучается 92 тысячи детей.