РИАМО - 19 мар. Более 100 инспекторов центра мобильности метро будут помогать пассажирам в районе закрытого участка Таганско-Краснопресненской линии метро, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

С 24 по 30 марта включительно будут временно закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии: «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект». В этот период поезда будут курсировать от станции «Планерная» до станции «Выхино» и обратно. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в субботу, 31 марта, в 5:30 утра.

«Для помощи пассажирам около станций «Кузьминки», «Выхино», «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники» каждый день будут работать 110 инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена», - говорится в сообщении.

Они помогут построить оптимальный маршрут, найти остановки компенсационных автобусов, разъяснят порядок работы общественного транспорта во время закрытия. На всех станциях метро будут размещены плакаты с информацией о временном закрытии участка линии, а на эскалаторах и в поездах на Таганско-Краснопресненской линии будут звучать аудиообъявления.

Для улучшения качества обслуживания пассажиров на станциях «Выхино» и «Кузьминки» будут работать все кассовые окна. В утренний и вечерний часы пик у этих станций пассажирам будут бесплатно раздавать горячий чай.

Кроме того, на закрытых станциях, а также на станциях «Выхино» и «Кузьминки», для обеспечения безопасности будут дежурить сотрудники Службы безопасности и УВД на Московском метрополитене.

Ограничения на участке от «Выхино» до «Котельников» связаны с проходкой перегонного тоннеля Кожуховской линии под действующим перегоном «Выхино» - «Лермонтовский проспект». В соответствии со строительными нормами, при проведении таких работ в зоне действующего метрополитена для обеспечения безопасности перевозок необходимо временное прекращение движения поездов.

Новая Кожуховская линия метро пройдет от станции «Нижегородская» до станции «Некрасовка» через семь районов Москвы: Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Некрасовка, Текстильщики, Кузьминки, а также через городское поселение Люберцы Московской области. Новая линия существенно разгрузит Таганско-Краснопресненскую и Калининскую линии метро.

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