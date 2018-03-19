РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 19 мар. Итоговая явка избирателей на выборах президента РФ в подмосковном Домодедове составила 65,82%, свой выбор сделали более 88 тысяч человек, сообщается на официальном сайте городского округа.

«В день выборов в Домодедове работали 103 избирательных участка. <…> Явка избирателей в городском округе составила 65,82% – более 88 000 человек. На предыдущих президентских выборах в 2012 году в голосовании приняли участие 59,92% – более 64 000 избирателей округа», – говорится в сообщении.

На должность президента России баллотировались восемь кандидатов. Лидером президентской кампании стал действующий президент России Владимир Путин.

«Домодедовцы отдали за него (за Путина – ред.) наибольшее число голосов –73,90%. На втором месте Павел Грудинин, за него отдано 15,64% голосов избирателей. На третьем месте Владимир Жириновский, который набрал 4,79% голосов, на четвертом месте Ксения Собчак – 1,75% голосов. Далее идут Григорий Явлинский – 1,08%, Борис Титов – 0,80%, Сергей Бабурин – 0,59% и Максим Сурайкин – 0,52%», – отмечается в сообщении.

Глава Домодедова Александр Двойных поблагодарил горожан за активное участие в выборах президента РФ.

«Я благодарен всем домодедовцам, которые пришли на избирательные участки и выполнили свой гражданский долг. На этих выборах была очень высокая явка. Это говорит о том, что у жителей городского округа Домодедово есть политическая ответственность и гражданская зрелость. Очень важно, чтобы вновь избранный президент имел большую поддержку населения», – подчеркнул Двойных.

Восемнадцатого марта в России прошли выборы президента страны. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов. В Московской области было открыто более 4,2 тысячи избирательных участков.