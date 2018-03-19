РИАМО - 19 мар. От станции метро «Котельники» до станции «Кузьминки» маршруты подмосковных автобусов будут продлены С 24 по 30 марта, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«C 24 по 30 марта включительно в связи с закрытием трех станций метрополитена: «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники» изменятся трассы следования пригородных и междугородних маршрутов областных перевозчиков. Ограничения движения на участке от станции метро «Выхино» до станции метро «Котельники» связаны со строительством новой Кожуховской линии Московского метрополитена», - говорится в сообщении.

Автобусы будут перевозить пассажиров до станции «Кузьминки», а не до станции «Котельники», как это было ранее. Все маршруты, имеющие промежуточную остановку у метро «Котельники», сохраняют прежний путь следования.

Для сохранения прежнего интервала движения увеличено количество транспортных средств более чем на 100 единиц. Тарифы на проезд на всех пригородных маршрутах остаются без изменений.

«Для удобства пассажиров остановочные павильоны организованы рядом со станциями метро и оснащены информационными указателями с номерами маршрутов. Посадка на автобусы у метро «Кузьминки» будет равномерно распределена между остановочными пунктами», - уточняется в материале.

Также от закрытых станций метро будут организованы бесплатные автобусы КМ1 и КМ2 с минимальными интервалами движения и обособленные выделенные полосы для приоритетного следования наземного городского транспорта.

Кроме того, для удобства пассажиров ОАО «Центральная ППК» обеспечит бесплатный проезд по разовым проездным документам в направлении «туда» или «туда-обратно» от станций «Панки», «Ухтомская», «Люберцы-1», «Косино» до станций «Вешняки», «Плющево», «Перово», «Фрезер», «Новая», «Сортировочная», «Электрозаводская», Казанский вокзал.

«Пассажиры могут получить разовый бесплатный проездной документ в пригородных кассах указанных станций. Для пересадки на метро и МЦК пассажиры смогут воспользоваться следующими железнодорожными станциями: «Новая» (станция метро «Авиамоторная»), «Электрозаводская» (метро «Электрозаводская»), Казанский вокзал (метро «Комсомольская»), «Фрезер» (станция МЦК «Андроновка»)», - добавляется в сообщении.