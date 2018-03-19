РИАМО - 19 мар. Балашихинский городской суд удовлетворил иск межрайонной природоохранной прокуратуры Московской области к собственникам земельного участка, расположенного в границах охранной зоны национального парка «Лосиный остров», которые без разрешения открыли кафе и автосервис с мойкой машин на земельном участке, находящемся в охранной зоне Алексеевского лесопарка, сообщается на сайте прокуратуры региона.

Поводом для обращения в суд послужили результаты прокурорской проверки, в ходе которой были выявлены нарушения законодательства об особо охраняемых природных территориях.

«Согласно действующему законодательству вопросы социально-экономической деятельности хозяйствующих субъектов на территории национальных парков и их охранных зон согласовываются с федеральными органами исполнительной власти в области охраны окружающей среды. Вопреки требованиям закона владельцы кафе и автосервиса не согласовали осуществление данной деятельности с министерством природных ресурсов и экологии РФ», - говорится в сообщении.

В связи с этим межрайонный природоохранный прокурор Московской области обратился в суд.

Рассмотрев гражданское дело, Балашихинский городской суд удовлетворил исковые требования прокурора об обязании ответчиков прекратить работу указанных объектов до получения соответствующего согласования в уполномоченном органе.

Фактическое исполнение судебного решения находится в межрайонной природоохранной прокуратуре на контроле.