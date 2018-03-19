РИАМО - 19 мар. Движение общественного транспорта изменится из-за строительства Кожуховской линии Таганско-Краснопресненской линии московского метро с 24 марта, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

С 24 по 30 марта включительно будут временно закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии: «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект». В этот период поезда будут курсировать от станции «Планерная» до станции «Выхино» и обратно. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в субботу, 31 марта, в 5:30 утра.

«На шести участках будут введены временные обособленные выделенные полосы для общественного транспорта. Так дополнительное пространство для движения автобусов будет выделено на Рязанском, Волгоградском, Лермонтовском проспектах, улице Саранской и Жигулевской, Новорязанском шоссе. Проезд по временным выделенным полосам разрешен только для общественного транспорта. Доступ такси на эти полосы будет запрещен», - говорится в сообщении.

Запрет на движение автомобилей будет введен на 11 участках, в том числе на съездах с МКАД на Волгоградский, Лермонтовский и Рязанский проспекты в период с 6:30 до 21:30 ежедневно, на съезде/выезде с МКАДа на территорию ТЦ «Садовод», по улице Хлобыстова от ТПУ «Выхино» до Рязанского проспекта в оба направления, по дублерам Лермонтовского проспекта и на всей протяженности Хвалынского бульвара. На шести улицах ограничена остановка-стоянка личного транспорта.

Ограничения на участке от «Выхино» до «Котельников» связаны с проходкой перегонного тоннеля Кожуховской линии под действующим перегоном «Выхино» - «Лермонтовский проспект». В соответствии со строительными нормами, при проведении таких работ в зоне действующего метрополитена для обеспечения безопасности перевозок необходимо временное прекращение движения поездов.

Новая Кожуховская линия метро пройдет от станции «Нижегородская» до станции «Некрасовка» через семь районов Москвы: Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Некрасовка, Текстильщики, Кузьминки, а также через городское поселение Люберцы Московской области. Новая линия существенно разгрузит Таганско-Краснопресненскую и Калининскую линии метро.

Московский метрополитен просит с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршруты.