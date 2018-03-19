РИАМО - 19 мар. В Щелковском районе Подмосковья действуют сотрудники недобросовестных управляющих организаций, которые предлагают услуги по установке индивидуального прибора учета на газоснабжение по высокой цене, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«В последнее время на территории Щелковского района отмечаются случаи, когда в будние дни, в рабочее время, когда дома находятся в основном пенсионеры, к ним приходят сотрудники недобросовестных управляющих организаций под видом представителей ресурсоснабжающих организаций и Фонда капитального ремонта», - говорится в сообщении.

Они предлагают произвести установку индивидуального прибора учета на газоснабжение или выполнить замену трубопроводов холодного водоснабжения в квартире в рамках подготовки дома к проведению капитального ремонта.

При этом нечистоплотные организации имеют две цели: первая – дорого продать счетчики и ненужные работы; вторая – получить личные данные, которые затем могут быть использованы, в том числе и при проведении так называемых собраний собственников по выбору новой управляющей компании.

«Необходимо всегда помнить, что ресурсоснабжающей организации не проводят никаких работ в квартирах, в том числе и установку счетчика, без заявления жителя. А капитальный ремонт выполняется подрядной организацией Фонда капитального ремонта по утвержденной смете, при этом никакой предварительный ремонт в квартирах в рамках подготовки к основному не проводится», - добавляется в сообщении.