РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) - 19 мар. Итоговая явка избирателей на прошедших 18 марта выборах президента РФ в Жуковском составила 59,31%, свой голос горожане могли отдать на 51 избирательном участке, сообщается на официальном сайте городского округа.

«В Жуковском работал 51 избирательный участок. Явка избирателей по городу составила 59,31%», – говорится в сообщении.

По данным, зафиксированным в итоговом протоколе, места среди кандидатов распределились следующим образом: Владимир Путин – 71,44%; Павел Грудинин – 13,94%; Владимир Жириновский – 4,86%; Ксения Собчак – 2,87%; Григорий Явлинский – 2,40%; Борис Титов – 1,27%; Сергей Бабурин – 0,97%; Максим Сурайкин – 0,85%.

В России выборы главы государства прошли 18 марта. Избирательные участки работали до 20:00 по местному времени. Жители могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.