РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мар. Воспитанница подольской спортивной школы олимпийского резерва «Космос» победила в соревнованиях по боксу в Королеве, сообщается на странице председателя комитета по физической культуре и спорту администрации округа Сергея Сабинина в соцсети «ВКонтакте».

С 17 по 18 марта в Королеве прошло открытое первенство города по боксу. В нем приняли участие 100 спортсменов, в том числе и воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Космос» из городского округа Подольск.

«По результатам проведенного соревнования подольские спортсмены показали следующие результаты: Сусанна Григорян заняла первое место в весовой категории до 57 килограммов; Егор Акименко взял серебряную медаль в весовой категории до 58 килограммов», – говорится в сообщении.

Помимо этого, в соревнованиях отличился и Илья Резник, который в весовой категории до 58 килограммов, занял почетное третье место.