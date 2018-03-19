Мособлизбирком в понедельник подвел предварительные итоги голосования на президентских выборах в Подмосковье: Владимира Путина поддержали 74,49% избирателей после обработки 75% протоколов. Явка жителей Московской области оказалась выше, чем на предыдущих выборах президента РФ, и достигла 63,63%. Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил жителей региона за активность на выборах.

Путин лидирует в Подмосковье

Как сообщила председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова на пресс-конференции в РИАМО, по итогам обработки 75% протоколов территориальных избирательных комиссий (ТИК), на выборах в Московской области Владимир Путин лидирует среди кандидатов в президенты РФ с 74,49% голосов, Павел Грудинин набрал 12,88%, Владимир Жириновский - 5,5%, Ксения Собчак – 2,13%, Григорий Явлинский – 1,34%, Борис Титов – 0,98%, Сергей Бабурин – 0,71%, Максим Сурайкин – 0,66%.

Окончательные данные по итогам голосования будут объявлены 20 марта.

В целом по России после обработки 99,83% протоколов Владимир Путин набирает 76,6% голосов (более 52,2 миллиона избирателей), Павел Грудинин получает 11,8%, Владимир Жириновский – 5,66%, Ксения Собчак – 1,67%, Григорий Явлинский – 1,04%, Борис Титов – 0,76%, Максим Сурайкин – 0,68%, Сергей Бабурин – 0,65%. ЦИК РФ даст окончательные результаты выборов президента России в течение 10 дней.

По данным Telegram-канала пресс-службы губернатора и правительства Московской области, всего на территории Подмосковья на выборах 18 марта за Путина отдали голоса около 2,8 миллиона человек. «Очень приятно, что количество голосов, отданных за нашего президента, составляет порядка 2,8 миллиона», - отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он поблагодарил жителей, которые пришли голосовать, а также глав муниципальных образований, руководителей ТИКов и УИКов за добросовестную работу на выборах.

Воробьев также поздравил главу Мособлизбиркома Ирину Коновалову с успешным проведением выборов, отметив их хорошую организацию. «Мы вовремя сдали все данные в ЦИК, что тоже является показательным и важным», - отметил губернатор.

Главы муниципалитетов, в свою очередь, также поблагодарили подмосковных избирателей за высокую активность.

Шаг вперед по явке

По данным Мособлизбиркома на 14:00 понедельника, предварительная явка на выборах в Подмосковье составила 63,63%. Коновалава отметила, что это замечательный результат, по ее словам, область на этих выборах шагнула вперед.

В 2012 году явка на президентских выборах по Подмосковью составляла чуть более 61%.

Для сравнения, по данным ЦИК РФ, предварительная явка избирателей на выборах президента в России 18 марта составила 67,47%, этот показатель называют рекордным за несколько предыдущих избирательных кампаний.

В Подмосковье активно голосовали избиратели, открепившиеся из других регионов. Более 240 тысяч человек проголосовали на избирательных участках Подмосковья по месту пребывания, при этом очереди на ряде участков возникли по объективным причинам, добавила Коновалова.

В Московской области на 1 января было определено 5,6 миллиона избирателей, которые могли проголосовать по месту регистрации. Порядка 167 тысяч жителей Подмосковья 18 марта проголосовали на дому.

Наблюдатели впечатлены

В общей сложности за выборами в регионе наблюдали около 18 тысяч человек с правом совещательного голоса. В том числе, порядка 9 тысяч наблюдателей от Общественных палат РФ и Московской области.

По словам Коноваловой, за ходом выборов президента РФ в Подмосковье следили международные наблюдатели из 34 стран, они не зафиксировали нарушений на участках. Международные наблюдатели дали положительные отзывы организации выборов в регионе, отметив работу КОИБов и пресс-центра в Одинцове, где установлены экраны с видеотрансляцией с участков.

Впервые на выборах в Московской области было организовано видеонаблюдение в ТИКах. В 20:00 включилась запись в 73 ТИКах региона, то есть сети Интернет в режиме реального времени можно увидеть процесс подведения итогов выборов в Подмосковье.

18 марта в Московской области было открыто более 4,2 тысячи избирательных участков. На избирательных участках в Подмосковье было задействовано более 1,7 тысячи комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), а также технология QR-кода для сокращения времени обработки данных и передачи их в ГАС «Выборы».

Как подчеркнула Коновалова, все это позволило провести выборы открыто.

«Число недействительных бюллетеней в Подмосковье составило более 48,1 тысячи штук. Число действительных – около 3,7 миллиона», - сообщила она.

В частности, около 1,5 тысяч бюллетеней признали недействительными из-за нарушения на УИК в Люберцах, где в воскресенье утром был зафиксирован вброс бюллетеней в урну. Урна была опечатана, ответственные лица избиркома отстранены от работы, по данному факту проводится расследование.

В ОП Московской области отметили, что все вопросы в ходе выборов решались в штатном порядке.

МЧС не зафиксировало на выборах в Подмосковье чрезвычайных ситуаций, было задействовано 3,4 тысячи спасателей и 505 единиц техники. Порядок и безопасность в местах голосования обеспечивали более 10 тысяч сотрудников полиции, а также Росгвардия, сотрудники ЧОП, дружинники и казаки.