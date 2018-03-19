РИАМО - 19 мар. Для строительства Кожуховской линии московского метро с 24 по 30 марта закроют три станции Таганско-Краснопресненской линии: «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект», говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

«С 24 по 30 марта включительно будут временно закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии: «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект». В этот период поезда будут курсировать от станции «Планерная» до станции «Выхино» и обратно. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в субботу, 31 марта, в 05:30», - говорится в сообщении.

На время закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии «Мосгортранс» запустит компенсационные автобусы, которые довезут пассажиров до «Выхино», «Кузьминок», «Лермонтовского проспекта», «Жулебино» и «Котельников». Схема организации дорожного движения в районе закрытых станций будет изменена для максимально быстрого проезда наземного транспорта.

Ограничения для автомобилистов будут введены за день до закрытия – в пятницу, 23 марта, и будут действовать до 31 марта включительно. Для разгрузки станции метро «Выхино» 24-30 марта пригородные электропоезда проследуют железнодорожную станцию «Выхино» без остановки.

Бесплатные автобусы будут ходить по маршрутам: КМ1 «Метро «Выхино» – Метро «Жулебино» с остановкой у станции «Лермонтовский проспект» и КМ2 «Метро «Кузьминки» – Метро «Котельники» с остановкой у станции «Жулебино». Интервал движения составит менее одной минуты. На компенсационных маршрутах задействуют около 200 современных низкопольных автобусов особо большого класса.

На регулярные маршруты, проходящие в районе закрытых станций метро, №89 «2-й микрорайон Жулебина – Метро «Кузьминки», №177 «2-й микрорайон Жулебина – Метро «Выхино», №279 «6-й микрорайон Жулебина – Хохловка», №669 «2-й микрорайон Жулебина – 1-й микрорайон Жулебина», выйдут более 30 дополнительных автобусов.

Пригородные и междугородние маршруты областных перевозчиков также скорректируют свой путь. Автобусы будут перевозить пассажиров до станции «Кузьминки», а не до станции «Котельники», как это было ранее. При этом все маршруты, имевшие промежуточную остановку у метро «Котельники», будут курсировать без изменений. Для сохранения прежнего интервала движения областные перевозчики увеличат количество автобусов более чем на 100 единиц. При этом тарифы на проезд на всех пригородных маршрутах не изменятся.

Поскольку в период закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии пригородные поезда проследуют железнодорожную станцию «Выхино» без остановки, ОАО «Центральная ППК» обеспечит бесплатный проезд по разовым проездным документам в направлении «туда» или «туда-обратно» от станций «Панки», «Ухтомская», «Люберцы-1», «Косино» до станций «Вешняки», «Плющево», «Перово», «Фрезер», «Новая», «Сортировочная», «Электрозаводская», Казанский вокзал.

Пассажиры могут получить разовый бесплатный проездной документ в пригородных кассах указанных станций. Для пересадки на метро и МЦК пассажиры пригородных поездов смогут воспользоваться следующими железнодорожными станциями: «Новая» (станция метро «Авиамоторная»), «Электрозаводская» (станция метро «Электрозаводская»), Казанский вокзал (станция метро «Комсомольская»), «Фрезер» (станция МЦК «Андроновка»).

Как изменится движение транспорта в районе закрытых станций метро>>