РИАМО – 19 мар. Спад промышленного производства в Российской Федерации в феврале составил 2% по сравнению с январем, сообщает в понедельник Газета.ru.

«Согласно данным Росстата, в феврале 2018 года по сравнению с январем промпроизводство снизилось на 2%. В свою очередь промышленное производство в феврале в годовом выражении выросло на 1,5%, по итогам января-февраля рост составил 2,2%», - говорится в сообщении ведомства.

С исключением сезонного и календарного факторов промышленное производство в феврале снизилось на 1,3%.