РИАМО - 19 мар. Московская область совместно с государственной компаний «Российские автомобильные дороги» (ГК «Автодор») запустила госуслугу выдачи согласия на строительство, реконструкцию в границах полосы отвода и придорожной полосы и на присоединение к автодороге общего пользования федерального значения Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«Оформить разрешение теперь можно через портал государственных и муниципальных услуг Московской области (uslugi.mosreg.ru). Система электронной подачи документов позволит значительно упростить получение технических условий. Весь процесс внутреннего документооборота осуществляется в электронном виде, что позволяет не терять время, приезжая в учреждение», - говорится в сообщении.

Ранее данную услугу на автодороги ГК «Автодор» можно было получить только обратившись непосредственно в госкомпанию лично.

Услуга предназначена для физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в границах Московской области. Максимально услуга предоставляется 45 календарных дней, рассмотрение заявки можно отследить в личном кабинете на портале госуслуг.

Ранее в Подмосковье в электронном виде стала доступна госуслуга выдачи согласия на строительство, реконструкцию в границах полосы отвода и придорожной полосы и на присоединение (примыкание) для муниципальных и федеральных автодорог Росавтодора.