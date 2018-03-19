РИАМО - 19 мар. Через две недели онкологические центры в подмосковных Балашихе и Подольске уже примут первых пациентов, сообщила заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области Румяна Свистунова.

Она отметила, что соглашение о создании онкоцентров было заключено в 2014 году. Высокотехнологичные центры в Балашихе и Подольске были отстроены с нуля, они имеют самое современное оборудование и специалистов.

«Наши центры начнут принимать пациентов буквально через две недели. Там уже все готово, получаются медицинские лицензии, там уже все аппараты работают. И мы очень гордимся тем, что эти центры смогут обслужить 23 тысячи пациентов в год», — сказала Свистунова в интервью телеканалу «360° Подмосковье».

Она уточнила, что центры будут принимать пациентов бесплатно, потому что они работают по программе обязательного медицинского страхования.

«Они были созданы для того, чтобы обеспечить население Московской области бесплатной высокотехнологичной медицинской помощью. Что делают центры? Во-первых, это ранняя диагностика заболеваний. То есть то оборудование, которое там стоит, позволяет еще на уровне миллиметровой опухоли или миллиметровых метастазов выявить эту опухоль. Второе — это операционное лечение – точечное, когда облучается только опухоль, не затрагивая здоровые ткани», — пояснила Свистунова.

Свистунова уточнила, что за пять лет каждый центр сможет обслужить 115 тысяч человек.