РИАМО – 19 мар. Кандидат в президенты Павел Грудинин заявил, что сбреет усы, как только журналист Юрий Дудь признает, что прошедшие выборы были честными, сообщает РИА Новости.

В ходе интервью программе «вДудь» на YouTube 6 февраля Дудь предложил спор: если Грудинин наберет меньше 15% на предстоящих выборах, то он сбреет усы, без которых его никто никогда не видел, если больше, то сам журналист побреет голову налысо.

«Как только он (Дудь – ред.) на камеру скажет, что он считает эти выборы честными, то я сразу при нем побреюсь», - сказал Грудинин журналистам на пресс-конференции.

После обработки 99,83% протоколов действующий президент России Владимир Путин набрал 76,6%, а Павел Грудинин – 11,8% голосов.

В воскресенье в России прошли выборы президента страны. Жители могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.