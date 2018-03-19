РИАМО - 19 мар. В Дмитровском районе Подмосковья перед судом предстанет местная жительница, обвиняемая в причинении смертельных травм своему пятилетнему сыну в результате избиения, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

«Следственным отделом по городу Дмитрову ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть пятилетнего ребенка (часть 2 статьи 105 УК РФ) и фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в РФ (статья 322.3 УК)», - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что 15 октября 2015 года обвиняемая вместе с пятилетним сыном находилась в помещении дома, расположенного на территории СНТ «Агат» поселка Мельчевка Дмитровского района. На почве неприязненных отношений к сыну, возникших в связи с его непослушанием, она нанесла мальчику не менее семи ударов руками и ногами по туловищу, голове и конечностям. От полученных травм ребенок скончался. Затем женщина закопала тело сына на дачном участке.

О совершенном ею преступлении стало известно в марте 2017 года. Родственники обвиняемой, обеспокоенные долгим отсутствием мальчика, обратились в правоохранительные органы. В результате проведенных неотложных следственных действий следователям и криминалистам удалось установить факт гибели ребенка, а в дальнейшем и место его захоронения. Тело пятилетнего ребенка было обнаружено в вырытой яме на участке в СНТ.

Кроме того, в ходе следствия было установлено, что обвиняемая также совершила фиктивную постановку на учет 11 иностранных граждан по месту своей регистрации в жилом помещении в РФ.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Дмитровский городской суд для рассмотрения по существу», - добавляется в материале.