РИАМО - 19 мар. Столичные полицейские задержали мужчину, находившегося в международном розыске за разбойное нападение почти 20 лет, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали на улице Молдагуловой на востоке Москвы 53-летнего уроженца города Волгограда. Мужчина находился в международном розыске с 1999 года за совершение преступления, предусмотренного статьей 146 УК РСФСР «Разбой», - говорится в сообщении.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. О задержании сообщено инициаторам розыска, мужчина доставлен в один из столичных СИЗО.